Samsung Galaxy A41 dovrebbe essere molto vicino al lancio in Europa, almeno secondo un nuovo interessante leak sottolinea di queste ore. Infatti, come viene rilanciato dai colleghi di Gizchina, il colosso sud coreano potrebbe lanciare lo smartphone in Olanda entro questo mese. Dalle specifiche tecniche indicate all’interno del leak, scopriamo che Samsung Galaxy A41 potrebbe presentare diverse interessanti novità rispetto a quelle offerte dall’attuale Samsung Galaxy A40.

MediaTek Helio P65 a 300 euro

Il nuovo smartphone Samsung dovrebbe innanzitutto montare un processore MediaTek Helio P65 con 4 GB di RAM e 64 GB di ROM espandibili tramite micro SD. Il display frontale è atteso con una diagonale da 6,1 pollici con tecnologia AMOLED e con notch a goccia impreziosito da un sensore selfie da 25 MP con apertura f/2.2. Continua ad essere indicato anche il supporto al sensore per le impronte digitali sotto il display.

Dal punto di vista fotografico Samsung Galaxy A41 dovrebbe fare affidamento ad un comparto triplo con design simile a quello presente sulla gamma Samsung Galaxy S20. Il sensore principale dovrebbe essere da 48 MP, con apertura f/2.0, affiancato da un sensore grandangolare da 8 MP con angolo di visuale da 123° e un sensore di profondità da 5 MP con apertura f/2.4.

La batteria di Samsung Galaxy A41 potrebbe essere da 3500 mAh con supporto alla ricarica a 15 W, mentre è atteso (e quasi scontato) Android 10 con One UI 2.0. Secondo il rumor Samsung Galaxy A41 dovrebbe essere presentato il prossimo 25 maggio 2020 nelle colorazioni verde, bianco e nero. Il prezzo di listino dovrebbe essere pari a 300 euro.