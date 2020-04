Il debutto di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G non è stato privo di difficoltà. Il top di gamma di Samsung avrebbe dovuto stupire senza “se” o “ma” grazie ad un gruppo fotocamere di prim’ordine, eppure i primi clienti hanno lamentato alcuni problemi relativi proprio a quello che sarebbe dovuto essere il principale punto di forza.

Le prime noie sono state risolte con gli aggiornamenti software, ma per Samsung Galaxy S20 Ultra 5G non è ancora tempo di rilassarsi. Alcuni clienti lamentano adesso il comportamento dell’autofocus durante gli scatti ad oggetti molto vicini; non esattamente delle macro in cui la distanza tra il sensore e l’oggetto è davvero molto contenuta, piuttosto degli scatti in cui questo è a meno di 10 centimetri dalla lente.

Un gran numero di clienti coreani ha chiesto un altro aggiornamento che risolvesse quello che sembrava essere l’ennesimo bug da sistemare, ma Samsung si è mostrata di diverso avviso. Secondo la società, che ha risposto alle osservazioni dei clienti, la fotocamera di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G è progettata in modo da rendere al meglio quando il soggetto è a più di 10 cm di distanza dall’obiettivo.

In altre parole si tratta di una caratteristica del sensore utilizzato, su cui il software dunque non può nulla.