La scorsa settimana Samsung ha annunciato che lancerà Galaxy M31s il 30 luglio in India, tuttavia mancavano dettagli importanti sul dispositivo che sono appena emersi grazie a un nuovo leak, inoltre Samsung Galaxy A42 è stato certificato dall’ente 3C.

Nuove indiscrezioni per Samsung Galaxy M31s

Secondo un tweet del noto tipster Ishan Agarwal, Samsung Galaxy M31s sarà lanciato nelle varianti di colore Mirage Black e Mirage Blue e nelle configurazioni di memoria 6 GB di RAM con 128 GB di spazio di archiviazione e 8 RAM con 128 GB di storage.

Secondo quanto riferito lo smartphone offrirà un display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 ​​pollici con risoluzione Full HD+ e una densità di pixel di 407 ppi.

Sul fronte fotocamere, l’indiscrezione suggerisce che sul lato posteriore saranno presenti un obiettivo grandangolare da 64 MP con apertura F1.8, una fotocamera ultrawide da 12 MP con apertura F2.2, un sensore di profondità da 5 MP con apertura F2.4 e una fotocamera macro da 5 MP con Apertura F2.4, mentre frontalmente una fotocamera selfie da 32 MP con apertura F2.2 sarà alloggiata all’interno del foro posizionato in alto al centro del display.

Samsung aveva già rivelato che il suo prossimo smartphone di fascia media sarà alimentato da una batteria da 6.000 mAh e supporterà una ricarica rapida da 25 W, ma il leak conferma inoltre che Samsung Galaxy M31s utilizzerà il SoC Exynos 9611, tuttavia possiamo aspettarci anche la presenza di un lettore di impronte digitali in-display, slot per doppia scheda SIM, Wi-Fi AC e Bluetooth 5.0.

Samsung Galaxy A42 4G / 5G appare su 3C

Galaxy A42 5G emerso lo scorso mese dovrebbe essere lo smartphone 5G più economico di Samsung e ora il dispositivo è stato individuato da 91Mobiles presso l’ente di certificazione cinese 3C.

Secondo Sammobile lo smartphone debutterà nel 2021 con 128 GB di spazio di archiviazione e tre opzioni di colore: grigio, nero e bianco.

La scheda presente sulla piattaforma 3C rivela che Samsung Galaxy A42 5G offre una batteria da 4.860 mAh (capacità nominale) con numero di modello EB-BA426ABY. Ciò significa che il valore tipico sarà 5.000 mAh, quindi inferiore a quello della batteria presente nei prossimi Samsung Galaxy M31s.

Come nel rapporto precedente, Samsung Galaxy A42 arriverà in entrambe le varianti 4G e 5G (SM-A426B), ma dal momento che è stato certificato ben prima del lancio previsto per il 2021, è possibile che Samsung lancerà la variante 4G in anticipo in paesi senza infrastruttura 5G.