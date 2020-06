Samsung Galaxy Fold 2 è uno degli smartphone più attesi del 2020. Una nuova informazione proveniente dalla Corea del Sud conferma che il telefono è dotato schermi più grandi rispetto al suo predecessore, inoltre una variante di Redmi 9 con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione è apparsa su TENAA.

Schermi più grandi per Sasmung Galaxy Fold 2

Secondo ETNews, il pannello OLED pieghevole di Galaxy Fold 2 sarà 1,63 pollici e 0,4 pollici più grande di quello dell’originale Galaxy Fold. Ciò significa che il prossimo smartphone pieghevole Samsung offrirà un display da 7,7 pollici e un display da 6,23 pollici.

Secondo i rapporti precedenti, Samsung Galaxy Fold 2 non includerà la S Pen a causa di limitazioni tecniche, tuttavia presenterà dei miglioramenti come il display interno con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, in linea con la serie Galaxy S20, la tecnologia UTG (Ultra Thin Glass) per il display che è attualmente disponibile solo su Galaxy Z Flip.

Si vocifera che Galaxy Fold 2 sia già in produzione in quanto Samsung ha iniziato a effettuare ordini di componenti il ​​mese scorso e secondo gli analisti, la società dovrebbe spedire 3 milioni di unità all’anno. Samsung potrebbe annunciare il Galaxy Fold 2 insieme alla serie Galaxy Note 20 il 5 agosto.

Redmi 9 con 6 GB di RAM e 128 GB di storage presto in Cina

Lo smartphone Redmi 9 è stato presentato in Europa questa settimana nelle varianti 3 GB di RAM con 32 GB di storage e 4 GB di RAM con 64 GB di memoria di archiviazione, tuttavia una variante dello stesso smartphone è apparsa sul database dell’autorità cinese di telecomunicazioni TENAA con il numero di modello M2004J19C.

La scheda apparsa su TENAA rivela che oltre alle varianti sopra menzionate, Redmi 9 sarà disponibile con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione in Cina.

TENAA menziona colori come blu, nero, verde, rosa, rosso e bianco, mentre le altre specifiche di questa versione per il mercato cinese sono le stesse della sua controparte globale, ma non è chiaro se lo smartphone debutterà come Redmi 9 o come un dispositivo della serie Redmi 10.