La scorsa settimana Samsung ha annunciato la versione 5G dello smartphone Galaxy A71 per il mercato statunitense, dove è previsto che sarà messo in vendita questa estate, e sarà lanciato ufficialmente in Cina il 18 aprile.

Le specifiche complete del dispositivo sono note, ma ora apprendiamo che Samsung Galaxy A71 5G sarà il primo smartphone del colosso sudcoreano a impiegare la soluzione di Goodix per il lettore di impronte digitali in-display, adottando lo stesso sensore presente anche sulla nuova serie OnePlus 8.

Anche Samsung si affida al sensore in-display di Goodix

Numerose aziende produttrici di smartphone tra le quali Huawei, Xiaomi, Realme e OnePlus utilizzano soluzioni in-display Goodix sui propri dispositivi, tuttavia Samsung è arrivata in ritardo nell’adottare questa tecnologia, nonostante sia il più grande produttore di smartphone al mondo.

Come visto circa una settimana fa, Samsung Galaxy A71 5G offre un display Super AMOLED Plus Infinity-O da 6,7 pollici e un comparto fotografico posteriore composto da un sensore principale da 64 MP, un sensore Ultra Wide da 12 MP, un obiettivo macro da 5 MP e un sensore di profondità da 5MP, oltre a una fotocamera frontale da 32 MP.

Il cuore dello smartphone è rappresentato dal chipset Exynos 980 5G (SA/NSA) che può contare su 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, mentre l’autonomia è gestita da una batteria da 4.500 mAh. Samsung Galaxy A71 5G include l’interfaccia utente One UI 2.0 basata su Android 10 e sarà disponibile in tre colori: nero, blu e argento.

Goodix ha anche rivelato che Samsung Galaxy A71 5G sfrutta la sua soluzione di miglioramento delle chiamate vocali che offre un’esperienza vocale premium quando si effettuano chiamate in condizioni rumorose.

