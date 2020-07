Samsung Electro-Mechanics, una filiale del colosso sudcoreano per la produzione di componenti elettronici, sta valutando la possibilità di entrare nel mercato dei moduli per fotocamere degli smartphone di fascia media.

Il vicepresidente della filiale Bae Kwang-wook ha affermato che la domanda di moduli per fotocamere per smartphone di fascia media è in aumento e anticipa una crescente domanda di sensori ad alta risoluzione e sensori con zoom ottico.

Il manager ha aggiunto che la società era intenzionata a entrare in questo mercato già da tempo e fornirà probabilmente anche i moduli delle fotocamere ad alta risoluzione per gli smartphone Samsung Galaxy della gamma A.

L’annuncio arriva appena un giorno dopo la notizia che Samsung Electro-Mechanics ha ottenuto un contratto di fornitura da Apple che cerca di diversificare la sua catena di approvvigionamento di parti di fotocamere.

Samsung Electro-Mechanics ha fornito moduli per fotocamere per gli smartphone top di gamma come quelli delle serie Galaxy S e Galaxy Note, ma potrebbe entrare nel mercato di fascia media a causa della caduta della domanda di telefoni premium.

In quest’ottica la società potrebbe introdurre una funzionalità premium come la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) nei prossimi smartphone della gamma Galaxy A che verranno lanciati l’anno prossimo, oltre a funzionalità come uno zoom ottico migliorato e un design più sottile.

Samsung Electro-Mechanics ha annunciato di voler entrare nel mercato delle fotocamere per smartphone di fascia media durante la riunione per gli utili del secondo trimestre 2020 che si è svolta all’inizio di questa settimana, dove è emerso che la società ha registrato 96 miliardi di guadagni operativi e 1,8122 trilioni di ricavi realizzati, che rappresentano rispettivamente un calo del 41 percento e del 5 percento rispetto allo scorso anno.

