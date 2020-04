Samsung ha recentemente aggiornato Galaxy S10 e Galaxy Note 10 a One UI 2.1, apportando molte nuove funzionalità a questi flagship del 2019, molte delle quali hanno debuttato con la gamma Samsung Galaxy S20.

Tuttavia, dopo l’update alcuni utenti hanno notato che lo sfondo della schermata home si bloccava in modalità orizzontale anche quando lo smartphone si trovava in orientamento verticale.

Samsung corregge il bug della rotazione dello sfondo

Samsung ora sta risolvendo il bug della rotazione dello sfondo sulle serie Galaxy S10 e Galaxy Note 10 con una nuova versione del launcher One UI Home.

L’aggiornamento corregge anche altri inconvenienti che riguardavano tutti i dispositivi con Android 10 e One UI 2.0, come il bug che impediva il backup delle scorciatoie in una cartella nella schermata principale e nel cassetto delle app e il bug che ha reso inaccessibile il pannello di notifica per gli utenti del modulo Task Changer da Samsung Good Lock.

Come corregge il bug della rotazione dello sfondo su Galaxy S10 e Note 10

E’ possibile correggere il bug della rotazione dello sfondo introdotto da One UI 2.1 su Galaxy S10 e Galaxy Note 10 scaricando l’update di Samsung One UI Home accedendo al Galaxy Store e toccando il pulsante a tre punti in alto a destra. Successivamente è sufficiente selezionare Le mie app e quindi toccare Aggiorna.