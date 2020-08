OnePlus Nord non è il solo smartphone di fascia media che dobbiamo attenderci dal produttore cinese in questi mesi: l’azienda, infatti, non ha nascosto di avere altri modelli di questa serie in rampa di lancio e nelle scorse ore in Rete sono emersi nuovi dettagli su due device inediti.

Dalla collaborazione tra Max J. ed un designer arriva il seguente video, che ci mostra i concept di due smartphone che OnePlus potrebbe lanciare entro la fine del 2020 ed i cui nomi in codice sono Billie 1 e Billie 2.

Cosa sappiamo di OnePlus Billie

Potrebbe trattarsi di una versione Pro ed una Lite del medesimo smartphone, le cui feature dovrebbero essere simili a quelle di OnePlus Nord mentre il prezzo pare sia destinato ad essere leggermente più basso.

Sempre secondo il concept, uno di tali telefoni ha una tripla fotocamera posteriore con orientamento verticale nell’angolo in alto a sinistra mentre l’altro presenta una doppia fotocamera sempre nella medesima posizione.

Purtroppo al momento non si conoscono le feature di questi nuovi device di OnePlus, che dovrebbero essere animati dal processore Qualcomm Snapdragon 690 e vantare il supporto alla connettività 5G.