Ieri Redmi ha presentato lo smartphone Redmi K30 5G Racing Edition in Cina, tuttavia il presidente della società Lu Weibing ieri ha lasciato intendere tramite Weibo che l’azienda si sta preparando a lanciare altri nuovi prodotti.

Un recente leak ha rivelato che lo smartphone 5G più economico di Redmi basato sul chipset MediaTek Dimensity 800 sta per diventare ufficiale, inoltre, si vocifera che alcuni altri terminali come Redmi 9, Redmi 10X 4G e Redmi K30i siano in lavorazione.

Redmi pronta a lanciare uno smartphone 5G economico

Al momento non ci sono informazioni in merito alle specifiche dello smartphone 5G con chipset MediaTek Dimensity 800 di Redmi e non è nemmeno chiaro se questo dispositivo debutterà come Redmi K30i 5G o con qualche altro nome.

Le indiscrezioni che circondano Redmi K30i 5G sostengono che il dispositivo potrebbe rappresentare l’opzione 5G più economica del brand ed è probabile che offrirà una fotocamera posteriore quadrupla con sensore principale da 48 MP. A seguire il render trapelato dello smartphone.

Redmi 10X 4G dovrebbe essere invece la versione rinominata di Redmi Note 9 che ha debuttato di recente in Europa, mentre Redmi 9 potrebbe essere uno smartphone alimentato dal SoC Helio G70 con un massimo di 6 GB di RAM ed è probabile che offrirà una fotocamera posteriore quadrupla.

Visto che Lu Weibing ha suggerito l’arrivo di nuovi prodotti, è probabile che Redmi organizzerà una presentazione entro la fine del mese.

