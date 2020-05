Lu Weibing, Direttore Generale di Redmi, pubblica un messaggio piuttosto importante sul proprio account personale Weibo. Secondo il GM, l’azienda sarebbe pronta a lanciare un nuovo smartphone questo mese. Weibing non ha specificato quando e quale sarà il terminale che verrà presentato, ma il classico tipster Digital Chat Station ha alcune informazioni circa il prodotto di cui parla Weibing.

Redmi pronta a lanciare un terminale 5G

Secondo le informazioni condivise dal leaker, Redmi potrebbe presentare lo smartphone Redmi 10X, ovvero Redmi Note 9 ma per il mercato cinese, Redmi 9, Redmi 10 oppure uno smartphone Redmi ancora senza nome ufficiale ma che si baserebbe sul processore MediaTek Dimensity 800.

Se il leak dovesse corrispondere a realtà, Redmi potrebbe presentare un telefono con connettività 5G ad un prezzo estremamente competitivo, soprattutto se si considera il costo a buon mercato del SoC realizzato da MediaTek.

Evento POCO per il 12 maggio

Il prossimo 12 maggio 2020 POCO sarà protagonista di un evento misterioso per il lancio globale di uno smartphone inedito. Proprio nelle scorse ore vi avevamo parlato di POCO M2 Pro, ma non sappiamo se la compagnia cinese presenterà questo dispositivo o un altro smartphone.

L’evento di presentazione viene annunciato da una semplice grafica che gioca molto sulle lettere che compongono il brand POCO, di cui vengono messe in risalto alcune caratteristiche: Performante, sOrprendente, sCattante e cOol.

Restate sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire quale sarà il misterioso prodotto realizzato da POCO.

In copertina Redmi Note 8T