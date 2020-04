Redmi, dopo aver presentato Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9 Pro Max due mesi fa, in queste ore torna protagonista di un interessante novità che riguarda la gamma Note. Infatti, spulciando il database 3C, si scopre che Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro 5G hanno ricevuto la certificazione 3C nel corso di questa settimana e che sarebbero accompagnati rispettivamente dal supporto alla ricarica rapida da 22,5 W e 33 W.

La gamma Redmi Note 10 in arrivo a breve

La certificazione 3C parla dei model number M2004J7AC e M2004J7BC che, secondo le ultime informazioni, dovrebbero fare riferimento proprio a Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro – addirittura anche una semplice ricerca su Google mostra dei riferimenti ad entrambi i terminali anche se reindirizza verso altri smartphone.

Nel mentre MediaTek è in procinto di svelare un nuovo SoC per smartphone di fascia medio-alta, MediaTek Dimensity 800+. Questo, fratello diretto di MediaTek Dimensity 800 presentato a fine 2019, verrà presentato il prossimo 7 maggio durante un evento in Cina.

Come anticipa il nome stesso, il SoC è una versione potenziata di MediaTek Dimensity 800. Il clock del processore sale infatti a 2.6 GHz contro i 2 GHz del SoC Dimensity 800, e sarebbe anche presente una GPU più prestante. È probabile che Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro faranno affidamento sui SoC MediaTek Dimensity 800 e 800+, ma non ci sono ancora abbastanza elementi per confermarlo.

In copertina Redmi Note 7