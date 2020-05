Il mese di maggio potrebbe essere estremamente ricco di novità per Redmi. Infatti, come vi abbiamo mostrato stamane, Redmi K30 5G Speed Edition con Snapdragon 768G è attesto per il prossimo 11 maggio ma, grazie ad una importante informazione scovata dai colleghi di 91mobiles, possiamo apprendere quelle che sono le specifiche ufficiose di Redmi 10X.

Redmi 10X sbuca su Google Play Console

Il dispositivo, scovato all’interno di Google Play Console, con il nome in codice di “merlin”, viene indicato con le seguenti specifiche tecniche:

processore MediaTek Helio G70 ;

; GPU Mali G52 ;

; 3 GB di RAM;

display con risoluzione 2340 x 1080p;

Android 10.

Per quanto riguarda il design, attualmente ancora ignoto, secondo alcuni rumor potrebbe mostrare una fotocamera punch hole, un sistema di fotocamera quadruplo ed il sensore per le impronte digitali sul retro del telaio.

Redmi 9 svelato per caso da Xiaomi

Assieme a Redmi 10X, in queste ore Xiaomi ha teoricamente ufficializzato la presenza di uno smartphone indicato con il nome di Redmi 9. Il terminale è stato scovato all’interno del sito ufficiale inerente alle certificazioni RF e, come potete notare dalle immagini in galleria, è ben visibile il rimando allo smartphone Redmi 9 con model number M2004J19G.

L’arrivo della certificazione RF potrebbe indicare che il terminale è prossimo ad essere ufficialmente svelato, ma allo stato attuale brancoliamo ancora nel buio per quanto riguarda il suo aspetto estetico e la scheda tecnica. Le uniche informazioni su Redmi 9 fanno riferimento alla certificazione 3C dove si fa indica il supporto alla ricarica a 10 W e Android 10.

Infine, secondo il leaker Digital Chat Station, è probabile che Redmi svelerà anche uno smartphone con processore MediaTek Dimensity 800. Questo, secondo i rumor rilanciati in rete, dovrebbe essere il tanto chiacchierato Redmi K30i.

In copertina Redmi K30 Pro