Dello smartphone Redmi M2003J15SC ne abbiamo parlato in modo approfondito in questa news della scorsa settimana dove, grazie al TENAA avevamo scoperto che molto probabilmente si tratterebbe di Redmi Note 9. In queste ore, però, grazie ad un rumor relativo al leak proveniente dal database di China Telecom, scopriamo invece che il modello Redmi M2003J15SC viene indicato come Redmi 10X 4G.

Redmi 10X 4G monterebbe il SoC Helio G85

La particolarità di questo terminale è la presenza del processore MediaTek Helio G85 che, allo stato attuale, potrebbe essere montato per la prima volta proprio all’interno di questo smartphone di Redmi. Sempre grazie al database dell’operatore cinese abbiamo anche modo di conoscere alcune delle specifiche tecniche del terminale.

Redmi 10X 4G dovrebbe montare un pannello LCD IPS da 6,53 pollici con risoluzione Full HD+ da 2340 x 1080 pixel in formato 19.5:9 e fotocamera frontale punch hole da 13 MP. Sul retro dovrebbero trovare posto ben quattro sensori in un modulo squadrato nella forma di un sensore principale da 48 MP, un sensore secondario da 8 MP, e due sensori da 2 MP l’uno.

Il sensore per le impronte digitali sarebbe posizionato subito sotto le fotocamere posteriori, mentre Android 10 dovrebbe essere accompagnato dalla MIUI 11. Il prezzo di Redmi 10X 4G è fissato a 1499 yuan, circa 200 euro, sul sito dell’operatore cinese con le colorazioni Sky Blue, Pine Morning Green e Ice Fog White.

È probabile che sentiremo parlare molto presto di Redmi 10X 4G, pertanto continuate a seguirci per scoprire qualcosa in più sul suo conto quando verrà ufficialmente presentato dall’azienda cinese.