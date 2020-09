Realme annuncia il programma Android 11 Preview per il suo Realme X50 Pro 5G, che consentirà a 100 utenti di provare in anteprima la nuova personalizzazione Realme UI 2.0 prima dell’uscita globale. Ecco come fare per aderire.

Android 11 su Realme X50 Pro 5G con il programma Preview

Lo scorso luglio Realme X50 Pro 5G ha ricevuto la prima versione beta di Android 11, e in attesa di scoprire la release definitiva da parte di Google (che dovrebbe arrivare a giorni), la compagnia ha lanciato il programma Android 11 Preview. Si tratta di una versione in anteprima rivolta agli appassionati che desiderano provare per primi le novità dell’interfaccia basata sulla prossima release del robottino.

La compagnia prevede di scegliere 100 utenti possessori di Realme X50 Pro 5G tra coloro che invieranno la propria “candidatura”. Naturalmente si tratta di una versione software non definitiva, quindi il nostro consiglio è quello di provare solo se non siete spaventati da eventuali bug o problemi che potrebbero insorgere con l’aggiornamento.

Come aderire all’Android 11 Preview di Realme X50 Pro 5G

Se siete interessanti a provare Android 11 in anteprima sul vostro Realme X50 Pro 5G, nelle prossime ore dovreste essere in grado di inviare la vostra richiesta (la casa fornisce solo la data di oggi, 8 settembre, e non un orario preciso). Per provare ad aderire all’Android 11 Preview di Realme X50 Pro 5G dovete avere la versione RMX2076PU_11.A.35 e seguire il percorso dedicato all’interno delle impostazioni di sistema, esattamente come mostrato nell’immagine qui sotto.

Allora, avete intenzione di provare la nuova Realme UI 2.0 basata su Android 11 sul vostro Realme X50 Pro 5G? O preferite attendere firmware più stabili? Per maggiori informazioni sul programma Preview potete seguire questo link alla community Realme.

