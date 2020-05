Giusto ieri vi avevamo parlato di un particolare invito per un evento POCO fissato per il prossimo 12 maggio 2020. Secondo alcune fonti ben informate, sembra molto probabile che il protagonista di questo evento sarà il tanto atteso POCO F2 Pro. Lo smartphone di fascia alta, molto probabilmente una versione rebrandizzata del Redmi K30 Pro, è quest’oggi protagonista di un importante leak che ci permette di conoscere in anticipo quelle che potrebbero essere le colorazioni ed il prezzo al lancio.

POCO F2 Pro è atteso a 570 euro

Il terminale di POCO dovrebbe arrivare sul mercato nelle seguenti colorazioni: viola, bianco, grigio e blu. Nel caso in cui le colorazioni fossero realmente queste, ci aspettiamo che verranno svelate con nomi ben più articolati e non così semplici. I più attenti noteranno come le probabili colorazioni siano decisamente simili a quelle di Redmi K30 Pro, il che dovrebbe sottolineare l’estrema somiglianza con lo smartphone di Redmi.

Venendo invece al prezzo, forse l’elemento più interessante di questo leak, POCO F2 Pro dovrebbe essere commercializzato al prezzo di 47.000 rupe indiane, circa 570 euro al cambio. Se così fosse, POCO potrebbe intercettare facilmente l’interesse degli utenti attratti dalla possibilità di mettere le mani su uno terminale di fascia alta basato sul processore Qualcomm Snapdragon 865.

Considerando il lancio previsto – ma non certo – durante l’evento del 12 maggio, siamo certi che avremo modo di tornare nuovamente a parlare di POCO F2 Pro e delle sue caratteristiche.

In copertina POCOPHONE F1