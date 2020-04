Di POCOHONE F2 ne abbiamo parlato diverse volte durante le ultime settimane, soprattutto per via dell’interessante rumor che vede POCO in procinto di lanciare POCO F2 a maggio 2020, per cui fra poche settimane. Come avevamo indicato all’interno della news sopracitata, il modello M2004J11G presente nel database IMEI dovrebbe fare riferimento proprio a POCO F2.

POCO F2 dovrebbe arrivare a maggio

Secondo quanto dichiarato dall’azienda per mezzo di C Manmohan, General Manager di POCO, lo smartphone non sarebbe un semplice rebrand di Redmi K30 Pro per il mercato internazionale. La realtà dei fatti si fa però sempre più contorta, dove POCO F2 per il mercato indiano potrebbe essere un rebrand di Redmi K30 Pro, ma con qualche piccola differenza per quanto riguarda la versione internazionale.

In questo caso POCO F2 potrebbe perdere il supporto al 5G nonostante la presenza di Snapdragon 865, il tutto per via di una infrastruttura 5G non all’altezza dell’azienda. Purtroppo non abbiamo certezze sul futuro di POCO F2; le notizie, i rumor e i leak che fanno riferimento a questo smartphone non ci permettono di avere un’idea chiara sulle caratteristiche del terminale.

L’unica “certezza” dovrebbe essere il prezzo atteso per circa 300 dollari, circa 275 euro, ma confidiamo di avere qualche notizia in più a partire dalle prossime settimane.