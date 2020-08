OPPO sta studiando la possibilità di integrare la tecnologia di comunicazione dati wireless Li-Fi nei suoi smartphone. Li-Fi (Light Fidelity) è 100 volte più veloce, più sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico rispetto al Wi-Fi e rappresenta una tecnologia alternativa al Wi-Fi relativamente nuova che sfrutta la luce per trasferire dati in modalità wireless.

A dicembre 2019 OPPO ha depositato un brevetto di design in Cina presso il CNIPA che è stato pubblicato il 31 luglio 2020 corredato da 24 immagini e accompagnato da una breve descrizione relativi a uno smartphone adatto per la comunicazione Li-Fi.

OPPO brevetta uno smartphone con tecnologia Li-Fi

Come si vede dal render nell’immagine di copertina, si tratta di uno smartphone moderno con cornici sottili e un design a schermo intero dotato di una fotocamera pop-up ereditata dalla serie OPPO Reno. Le immagini evidenziano un dispositivo rettangolare presente sul sistema pop-up e accanto al sistema di fotocamere posteriore che verrebbe utilizzato per la comunicazione Li-Fi.

Essendo un brevetto di design, non ci sono informazioni su come OPPO intenda integrare la tecnologia Li-Fi nello smartphone, tuttavia LetsGoDigital ha scoperto che tre giorni dopo aver depositato questo brevetto di design, la società ha depositato anche un brevetto di utilità associato in Cina che descrive esattamente come funziona la tecnologia.

Nel brevetto viene ampiamente discusso come OPPO intende applicare il Li-Fi nei dispositivi mobili, spiegando che il dispositivo Li-Fi brevettato può essere installato in uno smartphone ed è composto da un alloggiamento, un circuito stampato e un modulo Li-Fi per la ricezione del segnale.

Il Li-Fi è 100 volte più veloce, sicuro ed efficiente del Wi-Fi

Il fisico tedesco Herald Haas è l’inventore di questa tecnologia relativamente nuova risalente al 2011 che negli ultimi anni è stata ulteriormente sviluppata alla ricerca di aree di applicazione adeguate.

Tuttavia, per ragioni pratiche e finanziarie, il Li-Fi sarà probabilmente implementato solo per velocizzare il download e coesisterà con il Wi-Fi che si occuperà dell’upload, quindi dovrebbe essere visto come un supplemento, piuttosto che come un sostituto del Wi-Fi.

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale, la tecnologia Li-Fi sarà integrata nei dispositivi mobili entro pochi anni e OPPO, azienda leader nel campo del 5G e della ricarica rapida, potrebbe essere il primo produttore di spessore ad avventurarsi in questa strada.

Da non perdere: Migliori smartphone OPPO la classifica di agosto 2020