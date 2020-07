Un video unboxing trapelato della versione internazionale di OPPO Reno4 Pro rivela che lo smartphone sarà basato sul SoC Snapdragon 720G, anziché sullo Snapdragon 765G presente nella versione cinese.

Secondo il video unboxing trapelato e pubblicato da Pandaily su YouTube, la variante globale di OPPO Reno4 Pro presenta non poche differenze a livello hardware rispetto alla controparte cinese, come accaduto per la gamma OPPO Reno 3.

Un video unboxing rivela la versione globale di OPPO Reno4 Pro

Stando a quanto si vede nel video, la versione globale di OPPO Reno4 Pro sarà alimentata dal chipset Qualcomm Snapdragon 720G e presenta una configurazione della fotocamera posteriore leggermente diversa.

A differenza della configurazione della fotocamera a forma di L sulla variante cinese, OPPO Reno4 Pro globale sembra avere un array di fotocamere disposte verticalmente, con un sensore primario da 48 MP, una fotocamera da 13 MP e un sensore ultrawide da 12 MP, mentre il quarto sensore è significativamente più grande del modulo di autofocus laser presente sulla versione cinese, ma al momento non siamo sicuri delle sue specifiche.

Inoltre, OPPO Reno4 Pro globale offre anche un jack per cuffie da 3,5 mm, che non è disponibile sulla variante cinese. Il video unboxing è stato già rimosso da YouTube ma è visionabile nel tweet sottostante.

https://t.co/bS9EAQ6Hps

The 1st OPPO Reno 4 Pro 4G version unboxing using Snapdragon 720G instead of 765G, different camera placement and there's a HEADPHONE jack pic.twitter.com/1tO68bwOJ5 — Your favourite Chun is back (@Boby25846908) July 8, 2020

Il video rivela inoltre che OPPO Reno4 Pro globale offrirà un display AMOLED da 6,55 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz e un unico foro nell’angolo in alto a sinistra, inoltre, proprio come la variante cinese, lo smartphone includerà anche il supporto per la tecnologia di ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65 W di OPPO.

Al momento OPPO non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito alla versione internazionale di Reno4 Pro e nemmeno sul video unboxing trapelato.