Non è la prima volta che le indiscrezioni ci anticipano qualcosa su OPPO Reno 4 e OPPO Reno 4 Pro. Ai tanti dettagli emersi in quell’occasione, se ne aggiungono degli altri corredati di un video teaser ufficiale che toglie gli ultimi veli rimasti.

OPPO Reno 4 e 4 Pro: video e immagini

Non manca ormai molto dal lancio ufficiale della serie OPPO Reno 4, previsto la prossima settimana, venerdì 5 giugno come si evince dal teaser a seguire. Sorprende notare una presentazione così prossima visto che il predecessore OPPO Reno 3 e famiglia, sono vecchi di appena pochi mesi.

Ma tant’è, ecco il video teaser in questione:

Dunque, confermato il design di OPPO Reno 4 Pro trapelato nei giorni scorsi, con una tripla fotocamera posteriore, uno schermo ben ottimizzato col classico foro per la fotocamera frontale defilato in alto a sinistra e una back cover con una finitura particolare, a seconda delle colorazioni.

Previous Next Fullscreen

Differenze fra OPPO Reno 4 e Reno 4 Pro

Sulla base di quanto emerso OPPO Reno 4 dovrebbe vantare uno schermo da 6,43 pollici con Snapdragon 765G sotto la scocca affiancato da 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. Il comparto fotografico posteriore, triplo, dovrebbe essere così composto: principale da 48 megapixel, grandangolare da 8 e sensore di profondità da 2 con una fotocamera selfie da 32 megapixel.

La batteria dovrebbe essere in entrambi i casi la stessa, da 4.000 mAh e compatibile con la ricarica super rapida a 65 watt, ma OPPO Reno 4 Pro ne dovrebbe avere di carte in più da giocare. Lo schermo, ad esempio, dovrebbe misurare 6,55 pollici ed essere curvo ai bordi, mentre sotto la scocca la RAM dovrebbe raggiungere 12 GB, e dietro, la configurazione delle fotocamere prevede la presenza di un teleobiettivo da 12 megapixel al posto del sensore di profondità e una fotocamera da 13 megapixel per le foto in notturna al posto della grandangolare.

Lato colorazioni, OPPO Reno 4 dovrebbe arrivare in rosso e blu, OPPO Reno 4 Pro anche in bianco e nero. Ma per ulteriori dettagli, basta pazientare ancora qualche giorno per il lancio ufficiale in programma per il 5 giugno 2020.