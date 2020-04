Tramite un comunicato stampa OPPO ha ufficializzato una misura attesa da molti, ossia il pieno supporto alla riproduzione video in HDR su YouTube, Netflix ed Amazon Prive Video da parte dei “gioielli” più recenti, OPPO Find X2 ed OPPO Find X2 Pro.

“Ad oggi – scrive OPPO – Find X2 e Find X2 Pro, device dotati di uno dei migliori schermi del settore, sono in grado di riprodurre video HDR, garantendo un’esperienza di prima categoria agli utenti di tutto il mondo, grazie a video HDR caratterizzati da colori ricchi, contrasto netto e dettagli raffinati”.

Il comunicato dell’azienda fa piena luce sulle caratteristiche visive dei due nuovi top di gamma, sui quali non si è scesi a compromessi. “I requisiti che tali piattaforme e servizi di intrattenimento richiedono per i display sono molto severi e lo schermo di questi dispositivi è il più avanzato che OPPO abbia mai sviluppato fino a oggi. In particolare, esso raggiunge fino a 120 Hz di refresh rate, garantendo una visualizzazione fluida e chiara”.

“Inoltre, lo schermo, che copre il 100% del film P3 WCG, supporta anche il QHD+ ed è in grado di sfoggiare oltre un miliardo di tipologie di colori, con certificazione HDR 10+. In aggiunta, questo display, caratterizzato da un’elevata qualità e performance senza precedenti, ha ricevuto un’accoglienza notevole da parte dei player settore, ricevendo un punteggio A+ da DisplayMate, e la certificazione Eye Comfort da TÜV Rheinland”.

