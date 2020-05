Le preferenze degli utenti in ambito mobile durante il Q1 2020 ci hanno mostrato chiaramente come smartphone con display superiori ai 6 pollici siano fra i più preferiti sul mercato, merito certamente della possibilità concessa di utilizzare aree più ampie per guardare contenuti multimediali, giocare, scrivere e tanto altro.

Ma, nonostante ciò, scrivere molto e velocemente su uno smartphone può essere complicato. Un brevetto OPPO circa una cover per smartphone con tastiera QWERTY sembra essere stato pensato per tutti gli utenti alla ricerca di una soluzione a questo problema. L’azienda cinese aveva avanzato richiesta all’ente CNIPA (National Intellectual Property Administration) alla fine del 2018 e ha ricevuto parere positivo solo lo scorso 24 aprile 2020.

Cover smartphone con tastiera QWERTY

Come si può vedere dalle immagini lo smartphone in questione presenta un notch a goccia mentre il case presenta due piccole cerniere per chiudere la cover e quindi proteggere il telefono. Non è ancora molto chiaro il funzionamento della cover – magari si collega allo smartphone tramite un attacco proprietario? -, ma è chiaro che la presenza della tastiera QWERTY dovrebbe rendere più semplice la scrittura di testi piuttosto lunghi.

Ovviamente trattandosi di un brevetto che mostra il design di un ipotetico dispositivo finale, non sappiamo se e quando OPPO svilupperà una soluzione simile. La compagnia potrebbe infatti procedere nello sviluppo dell’idea e quindi del prodotto, oppure abbandonare tutto e virare l’attenzione verso progetti differenti.

In ogni caso vi terremo informati nel caso in cui la particolare cover con tastiera QWERTY per smartphone OPPO dovesse vedere la luce del sole.