Continua a crescere il numero degli smartphone che rientrano ufficialmente all’interno della lista di prodotti che supportano la riproduzione HD e HDR su Netflix. Infatti, in queste ore il colosso statunitense aggiunge diversi prodotti che fanno riferimento ad OPPO, Sony e Xiaomi.

Smartphone supporto Netflix HD e HDR

La lista aggiornata comprende i seguenti terminali suddivisi per supporto all’HD e all’HDR 10.

HD

HDR

Xiaomi Mi 10 Lite 5G;

Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Supporto Google Play Service per AR

Viene rinfoltita anche la lunga lista di terminali Android che possono fare affidamento ai Google Play Services per AR. Come sappiamo i vari OEM devono collaborare con Google per ottenere il supporto ufficiale, ed in queste ore diversi nuovi prodotti sono in grado di garantire un utilizzo di alto livello delle tecnologie AR sviluppate da Google.

La lista comprende alcuni smartphone di Samsung, OnePlus e altri:

Infinix Mobile Note 7 ;

; OnePlus 8;

OnePlus 8 Pro;

Samsung Galaxy A51;

Samsung Galaxy A51 5G ;

; Samsung Galaxy A71 5G.

Se possedete uno degli smartphone sopracitati, Google Play Services per AR dovrebbe essere già disponibile. In caso contrario basta scaricare l’applicazione tramite il badge del Play Store qui in basso.

