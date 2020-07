OnePlus e Fnatic sono nomi ben noti per gli appassionati di tecnologia e di gaming, e da qualche tempo lo sono anche insieme: dalla presentazione di OnePlus 7 Pro l’azienda ha infatti introdotto una modalità di gioco chiamata per l’appunto Fnatic Mode, in grado di garantire prestazioni ottimali mentre si gioca con lo smartphone.

Tre nuovi sfondi Fnatic Mode per OnePlus

Proprio a tema Fnatic, ecco tre nuovi sfondi ufficiali di OnePlus, scovati all’interno dell’ultimo aggiornamento dell’app Wallpaper Resources sebbene non citati nel log delle modifiche; grazie al solito XDA, però, possiamo mettere le mani su questi tre nuovi sfondi, scaricabili in piena risoluzione tramite il link in fondo all’articolo.

Vi ricordiamo che per tutti gli smartphone OnePlus in grado di sfruttare la Fnatic Mode vi sono altri tre sfondi “segreti”, sbloccabili seguendo alcuni semplici passaggi qui descritti.