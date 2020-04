L’assenza di novità sostanziali nell’ultima OxygenOS Open Beta distribuita ad inizio mese per OnePlus 6 e OnePlus 6T aveva indotto alcuni a pensare che la società fosse concentrata sul lancio della serie OnePlus 8, e che una volta libera avrebbe ripreso con i soliti ritmi e le novità.

Aggiornamento OnePlus 6 e OnePlus 6T: novità

E invece no: con un post sul forum, la società guidata da Pei e Lau ha annunciato la distribuzione di una build “ponte” tra il programma Open Beta e le release stabili. In altre parole OnePlus 6 e OnePlus 6T devono dire addio al ramo delle beta aperte “al fine di garantire un futuro senza intoppi al programma – scrive Manu J nel thread, l’uomo delle novità firmware – e per concentrarci sull’introduzione di nuovi dispositivi”, cioè OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro.

Di conseguenza le OxygenOS Open Beta 6 saranno le ultime per i due top di gamma del 2018 mentre la build di rollback per OnePlus 6 e OnePlus 6T è la OxygenOS 10.3.2, dopo la quale gli smartphone saranno aggiornati secondo il consueto programma riservato al filone delle build stabili. Prima di montare a bordo della OxygenOS 10.3.2 è però necessario fare un backup dal momento che durante la traversata sarà cancellato ogni dato salvato in memoria.

Come aggiornare OnePlus 6 e OnePlus 6T

Considerata l’importanza della transizione, non è previsto un OTA e la procedura andrà svolta manualmente. All’interno del thread trovate le direttive per eseguire il tutto in sicurezza, ma qualora sapeste già come procedere potete scaricare la OxygenOS 10.3.2 per OnePlus 6 tramite questo link o tramite quest’altro se avete un OnePlus 6T.