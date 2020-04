Il produttore cinese OnePlus ha ottenuto buoni risultati nel mercato degli smartphone, soprattutto l’anno scorso con OnePlus 7 Pro e quest’anno spera di fare ancora meglio con la nuova gamma OnePlus 8, tuttavia stiamo parlando di smartphone di fascia alta.

Nel terzo trimestre del 2019 OnePlus si è collocata al quarto posto dietro Apple, Samsung e Huawei, ma con i recenti sviluppi della società la strategia di marketing di OnePlus sta attraversando importanti cambiamenti, infatti l’azienda non si concentrerà più solo sul mercato di fascia alta, ma intende ritagliarsi gradualmente anche una fetta del mercato di fascia bassa.

OnePlus rilascerà smartphone di fascia bassa da quest’anno

Recenti fonti del settore sostengono che nel 2020 OnePlus rilascerà prodotti ODM, inclusi dispositivi 4G e 5G, con l’intento di concorrere con Huawei e Xiaomi, i due maggiori clienti di produttori ODM nel 2019.

Il prodotto ODM (Original Design Manufacturer) è considerato da alcuni come una sorta di “etichettatura privata”, in quanto il vendor sceglie il design di prodotto già esistente nel catalogo di un produttore, vi apporta alcune modifiche e lo commercializza con il proprio marchio. Le personalizzazioni riguardano solitamente aspetti marginali come colori, confezionamento, bundle, ma anche modifiche a componenti o funzionalità.

Gli OEM (Original Equipment Manufacturer) fabbricano prodotti in base al progetto e alle specifiche del cliente, il quale si occupa anche di tutte le attività di ricerca e sviluppo, nonché delle ricerche di mercato.