Si avvicina il momento di OnePlus Z, che come vi abbiamo riportato la scorsa settimana potrebbe arrivare sul mercato col nome di OnePlus Nord, e continuano a circolare indiscrezioni sul nuovo medio gamma della compagnia cinese.

La più recente riguarda la fotocamera posteriore, che potrebbe differire rispetto al render che vedete in copertina. Il leaker MaxJ ha pubblicato una foto su Twitter, che vedete qui sotto, che lascia intendere che il prossimo smartphone OnePlus avrà ben quattro fotocamere posteriori.

Resta dunque da capire quale potrebbe essere la composizione del comparto fotografico di OnePlus Z (Nord): le voci più recenti parlano di sensore principale da 48 megapixel, ultra grandangolare da 16 megapixel e macro da 2 megapixel, ma sull’ipotetico quarto sensore non c’è alcun dettaglio.

È possibile che venga impiegato un sensore ToF, per migliorare la funzione ritratto, così come un sensore zoom 2x, che darebbe risalto a un comparto fotografico già buono. OnePlus per il momento non si sbilancia ma conoscendo la compagnia cinese è probabile che a breve inizierà a fornirci maggiori dettagli.

Ricordiamo che OnePlus Z dovrebbe montare uno Snapdragon 765 con connettività 5G, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, una dotazione tutt’altro che trascurabile. Resta da scoprire il prezzo che ne decreterà l’eventuale successo sul mercato, soprattutto in virtù di una concorrenza particolarmente agguerrita.