OnePlus espande i piani di protezione contro i danni allo schermo e al resto a vari Paesi Europei causa COVID-19. L’annuncio arriva attraverso il blog ufficiale che chiarisce e spiega l’ampliamento di un programma partito il 30 aprile scorso.

Il piano di protezione di OnePlus

Dedicato a OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, si tratta di un piano di protezione che riguarda sia la protezione contro ai danni allo schermo, valido per 12 mesi, sia per altri rotture di vario genere dovute a cadute, liquidi o altro.

Ecco l’elenco dei Paesi in cui è disponibile:

Tutti e 27 i Paesi inclusi hanno l’opzione per comprare l’assicurazione sugli smartphone della serie OnePlus 8 in fase d’acquisto, quelli inclusi nella fase 2, anche post acquisto. In ogni caso il tutto è suddiviso in un piano più economico che copre solo i danni allo schermo e al vetro e una formula più costosa e più completa.

Costi del piano di protezione per lo schermo e la back cover:

OnePlus 8: 59 euro

OnePlus 8 Pro: 69 euro

Ecco i costi relativi del piano di protezione completo: