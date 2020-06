Nel dicembre del 2013 Pete Lau aveva lasciato da poco il suo incarico in OPPO per fondare OnePlus. Nessuno, nemmeno il CEO della neonata start up, poteva immaginare che nel giro di pochi anni quella piccola azienda guidata insieme a Carl Pei avrebbe assunto le dimensioni attuali dopo aver presentato più di 15 prodotti di successo con un fatturato che l’anno scorso ha superato quota 1,9 miliardi di dollari e oltre 1.000 impiegati nel mondo.

Il leaker Ice Universe adesso ipotizza uno scenario sorprendente. Pete Lau, fondatore e CEO di OnePlus, potrebbe tornare in OPPO, mantenendo tuttavia il proprio ruolo nella ex start up. Il tweet del leaker non contiene molte altre informazioni e va certamente pesato come un rumor, un’indiscrezione, pur sorprendente in un certo senso.

Rumor:OnePlus founder/CEO Pete Lau will return to OPPO.But still serves as OnePlus CEO. — Ice universe (@UniverseIce) June 21, 2020

Il nuovo doppio ruolo di Pete Lau potrebbe giovare a OnePlus, che potrebbe così interagire in misura maggiore con OPPO e stabilizzare ulteriormente lo scambio tecnologico e di know how tra le due aziende che comunque in questi anni sono rimaste legate: OnePlus, del resto, fa parte della holding BBK Electronics che possiede OPPO, Vivo e Realme, quindi se lo scenario descritto da Ice Universe dovesse avverarsi non ci sarà alcun conflitto d’interesse.