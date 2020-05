È ormai passato un po’ di tempo da quando OnePlus aveva promesso il ritorno della modalità Always on Display sui propri smartphone, ma pare che l’azienda non sia ancora pronta a rendere disponibile quanta interessante funzione all’interno di OxygenOS. Ma, come si sa, in ambiente Android dove non arriva l’azienda madre ci arriva l’enorme community del modding.

AoD arriva sui telefoni OnePlus con root

OPAodMod è un modulo Xposed in grado di portare la modalità Always on Display su tutti gli smartphone OnePlus dotati di root. Per chi è pratico di questo genere di mod avrà certamente una strana sensazione di déjà vu, ed infatti esso è stato preso in carico da uno sviluppatore piuttosto conosciuto su XDA, Quinny889, che non solo ha apportato la traduzione completa dal cinese all’inglese, ma anche aggiunto una nuova GUI e la possibilità di personalizzare gli elementi del menu.

OPAodMod è perfettamente compatibile che smartphone basati su OxygenOS o HydrogenOS; la versione 3.0 presenta le seguenti caratteristiche:

Always on Display;

layout completamente personalizzabile con l’opzione di scegliere tre stili differenti di orologio, uno screensaver e altro;

supporto alla notifiche;

supporto alla funzione “raise” per mostrare l’AoD solo quando si solleva lo smartphone;

possibilità di nascondere lo schermo quando in tasca, durante la notte o con diversi intervalli di tempo;

possibilità di mostrare la sveglia, il meteo e la musica in riproduzione;

possibilità di mostrare un breve messaggio sullo schermo;

possibilità di modificare l’aspetto degli orologi con preview istantanea;

funzione anti “burn in” dei pixel.

Visto che OPAodMod è strettamente correlato alla presenza dei moduli Xposed, è necessario installare questo file oppure utilizzare TaiChi dopo aver effettuato il root del telefono tramite la Magisk.

Download OPAodMod