Alcune delle novità intraviste nella OxygenOS 11 vi hanno lasciato un po’ interdetti? In vostro soccorso interviene direttamente OnePlus, che ha spiegato alcune “controverse” scelte di design riguardanti il suo Android 11, in arrivo nei prossimi mesi sugli smartphone della casa dopo un periodo di Developer Preview.

OnePlus spiega alcune scelte riguardanti la OxygenOS 11

OnePlus ha iniziato a inizio mese a svelare la sua OxygenOS 11, ossia la personalizzazione di Android 11 che arriverà sugli smartphone del produttore cinese nei prossimi mesi e che ha iniziato farsi vedere come Developer Preview. Tra le novità più interessanti abbiamo sicuramente la funzione Always On Display, ma sono stati fatti diversi cambiamenti anche per quanto riguarda il design generale del software.

Da alcuni accusata di essere una sorta di “copia” della One UI di Samsung, la nuova OxygenOS presenta alcuni elementi che possono sembrare a prima vista un po’ controversi: per spiegare queste scelte è intervenuta direttamente OnePlus attraverso un post sul suo blog ufficiale. In base a quanto riportato, la casa cinese ha usato Android stock come punto di partenza, spostando alcune funzionalità chiave in punti “strategici” in modo da favorire l’usabilità a una mano e non solo.

OnePlus sostiene di aver eseguito dei test con gli utenti per determinare la dimensione ideale e il posizionamento di alcuni elementi dell’interfaccia, ad esempio per quanto riguarda le impostazioni di sistema. Grazie ai dati antropometrici la casa ha creato una mappa termica delle interazioni, per stabilire un rapporto ottimale per l’ottimizzazione dei contenuti e degli elementi dell’interfaccia.

Il post sul forum ufficiale OnePlus si conclude con la promessa che queste sono solo alcune delle novità che ci aspettano con OxygenOS 11, che continuerà a migliorare nelle prossime settimane grazie ai feedback degli utenti.

