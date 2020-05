Con la serie OnePlus 8 il colosso cinese ha finalmente deciso di abbracciare la ricarica wireless, da molto tempo attesa dalla user base ma mai adottata per via della scarsa velocità di ricarica in rapporto a quella offerta invece dal classico cavo di ricarica.

Caricabatterie da 65 W all’orizzonte

L’azienda sembra sia impegnata a raggiungere un nuovo record per quanto riguarda la potenza di ricarica per gli smartphone. Infatti, grazie ad un interessante leak, si scopre che i prossimi dispositivi OnePlus – forse già OnePlus 8T? chi lo sa -, potrebbero essere accompagnati da un caricabatterie da 65 W.

La novità è stata individuata all’interno del sito di certificazione TUV Rheinland, dove si fa chiaro riferimento al caricabatterie da 65 W prodotto da OnePlus. La compagnia non sarebbe di certo la prima ad abbracciare una tale potenza per ricarica gli smartphone; infatti, già oggi, Xiaomi Mi 10 Pro può fare affidamento ad una ricarica a 50 W grazie al caricabatterie da 65 W, pertanto è possibile che anche OnePlus decida di seguire una strategia simile per le prossime generazioni di top di gamma.

Del resto la presenza di modem 5G, display ad altissima definizione con refresh rate alto, sono molto spesso in grado di incidere pesantemente sull’autonomia generale del telefono; un caricabatterie da 65 W sarebbe però in grado di offrire nuovamente numerose ore di utilizzo a seguito di una ricarica di pochi minuti.