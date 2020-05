Nel corso degli ultimi mesi sono emerse diverse segnalazioni su uno strano bug che colpisce svariati smartphone di OnePlus e che interessa gli auricolari.

Il bug sembra non colpire le cuffie wireless e interessa soltanto auricolari di tipo C o le classiche cuffie con jack da 3.5 mm, anche se usate con l’adattatore: ad un certo punto durante l’utilizzo vengono invertiti i canali audio destro e sinistro, senza apparente motivo.

Le segnalazioni interessano con maggior frequenza la serie OnePlus 7, ma non mancano problemi risalenti ad anni fa e che colpiscono OnePlus 5T o addirittura l’ormai storico OnePlus One, come possiamo notare da queste pagine aperte su XDA, Reddit o la stessa community ufficiale.

Il bug al momento sembra non avere soluzione

Sebbene le segnalazioni risalgano anche a svariati anni fa, si tratta perlopiù di casi sporadici, ma ad oggi sembra non essersi capita la ragione di questo strano bug. Pertanto, al momento, non vi è alcuna soluzione per ovviare al problema.

Se si utilizzano gli auricolari per ascoltare musica molto probabilmente la maggior parte della gente non noterà lo scambio dei canali audio, che diventa però più evidente se si guardano contenuti video in cui è importante avere i due canali separati.

Voi avete riscontrato questo bug su qualcuno dei vostri smartphone OnePlus?