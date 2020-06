Se c’è una cosa che gli Apple Store hanno insegnato al settore hi-tech, è che gli utenti adorano essere ascoltati durante le fasi di pre e post acquisto. OnePlus, a modo suo, mantiene un rapporto estremamente proficuo con la sua user base, soprattutto tramite i vari canali (forum, app) pensati per accogliere nuove idee o per migliorare OxygenOS seguendo i consigli degli utenti.

Un’app per integrare tutti i servizi

In queste ore apprendiamo di una interessante novità all’interno dell’universo OnePlus dove, attraverso una comunicazione ufficiale, la compagnia parla per la prima volta di un’applicazione OnePlus in grado di fungere come piattaforma per gestire in un unico posto tutti gli altri canali di comunicazione.

OnePlus fa ovviamente riferimento al sito web per l’acquisto dei suoi dispositivi, l’applicazione OnePlus Care, l’app OnePlus Community, il Red Cable Club per gli utenti OnePlus indiani ed il forum. Infatti, come viene riportato nel post di cui si parla dell’applicazione OnePlus, “questa app offrirà un’esperienza di continuità e integrerà tutti gli ecosistemi esistenti come Community, Red Cable Club, e-commerce ed il servizio post vendita“.

Nel breve questionario inserito all’interno del posto di annuncio, la compagnia chiede ai propri utenti se fossero anche interessati a feature particolari o servizi aggiuntivi a pagamento per utilizzare l’applicazione ogni giorno.

Al momento non è chiaro entro quando OnePlus potrebbe lanciare la nuova “applicazione tutto fare”, ma è probabile che torneremo nuovamente a parlarne nel corso dei prossimi mesi, magari al lancio della prima versione di prova.

Che ne pensate di questa novità di OnePlus? Siete d’accordo ad un’unica applicazione tramite cui gestire l’intera esperienza pre e post acquisto? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.