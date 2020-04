Da pochissimi giorni nella mani di tantissimi utenti, la gamma OnePlus 8 sta ricevendo buone critiche per quanto riguarda le novità che OnePlus ha condensato nei due nuovi top di gamma, nonostante l’annoso problema della tinta verde per il display di qualche OnePlus 8 Pro.

In queste ore Pete Lau e Carl Pei, co-fondatori di OnePlus, si sono lanciati in un video unboxing di OnePlus 8. Sì, avete capito bene. I due executive si sono posizionati di fronte ad una telecamera per aprire una confezione di OnePlus 8 per darci qualche informazione in più sul telefono, senza elemosinare battute e risate.

OnePlus 8 fra le mani dei due co-fondatori

Ancor prima di procedere all’apertura della confezione, gli executive esortano gli utenti a non utilizzare un coltello per evitare di danneggiare il contenuto interno. L’azienda ha scelto di utilizzare carta e plastica riciclata per quanto riguarda il packaging della gamma OnePlus 8.

Venendo alle colorazioni degli smartphone, la versione opaca Glacial Green è stata realizzata con una tecnologia che permette al telaio posteriore di variare colorazione in base alla illuminazione, virando continuamente fra il blue e il verde prendendo come spunto il colore del mare e delle maree; passando invece alla colorazione Onyx Black, questa è stata ispirata dalla ceramica smaltata.

Pete Lau dichiara che la maggior parte dei dipendenti utilizza OnePlus 8 per le dimensioni del terminale e per la grande qualità dell’hardware offerto dal terminale che, evidentemente, si fa tenere meglio in mano rispetto a OnePlus 8 Pro. Parlando invece della esperienza di utilizzo del pannello a 90 Hz, è qualcosa che potrebbe essere paragonata alla visione del primo film con tecnologia IMAX, ovvero un’esperienza che ti rimane bene impressa in mente.

Che ne pensate di OnePlus 8? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!

