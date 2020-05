OnePlus 8 Pro è il protagonista di una interessante comparazione per quanto riguarda le prestazioni del 5G su rete T-Mobile. Dai dati raccolti dall’operatore mobile, si nota come il nuovo top di gamma di OnePlus offra delle prestazioni nettamente superiori a quelle offerte invece da Samsung Galaxy S20+.

OnePlus 8 Pro vola sulla rete 5G

Infatti, com’è possibile notare dal grafico qui in basso, OnePlus 8 Pro raggiunge una media di 80,9 Mbps/s in download e 33,1 Mbps/s in upload, contro i 58,8 Mbps/s e 25,3 Mbps/s del terminale top di gamma di Samsung. Secondo Pete Lau, CEO di OnePlus, il risultato è stato possibile grazie ad un costante lavoro di R&D (ricerca e sviluppo) proprio in questo ambito.

Lau sottolinea come la sua compagnia abbia iniziato a testare la connettività 5G già nel 2016, con una serie di investimenti che superano i 30 milioni di dollari per lo sviluppo di particolari laboratori a Shenzhen e Taipei. In questi laboratori il team di sviluppo di OnePlus si occupa di testare, sviluppare, ottimizzare e migliorare la componente hardware e software necessaria per la connettività 5G.

Questo, ad esempio, permette all’attuale gamma OnePlus 8 di poter sfruttare la connettività 5G SA semplicemente tramite un aggiornamento firmware che verrà rilasciato non appena gli operatori saranno pronti ad offrire questo genere di connettività agli utenti.

Parlando poi del prezzo di listino dei terminali OnePlus, è proprio per via del 5G che gli attuali smartphone arrivano sul mercato ad un prezzo decisamente superiore rispetto le passate generazioni, cosa che ha attirato anche il malumore di vecchi fan che non digeriscono poi così bene il nuovo listino prezzi.

Infatti, come sottolinea Pete Lau nell’intervista, il 5G rappresenta una sfida enorme sotto tanti punti di vista: gli smartphone 5G integrano molte più antenne di un terminale 4G, per non parlare poi della ottimizzazione dei consumi, temperatura e molto altro. Ma forse in futuro i prezzi torneranno nuovamente a scendere, o almeno è quello che potrebbe accadere secondo il CEO quando l’infrastruttura, il processo produttivo e la tecnologia raggiungerà uno stato di maggiore maturità.

Potrebbe interessarti anche: recensione OnePlus 8 Pro