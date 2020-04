Chi è impegnato nel modding sa bene che qualche volta può andare incontro a particolare problemi che portano al brick del telefono. In questo caso, se si bene cosa fare e non si cede al panico, è possibile tornare a far funzionare nuovamente il proprio smartphone tramite l’utilizzo di alcuni specifici strumenti.

Gli utenti muniti di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro possono sfruttare l’ultimissima versione di “MsmDownloadTool“, ovvero un sistema che utilizzando l’Emergency Downloaded Mode (EDL) di Qualcomm permette di riportare in vita un telefono brickato. Evidentemente si tratta quindi di un sistema in grado di effettuare un flash di basso livello del sistema operativo per riportarlo alle impostazioni di fabbrica, oltre che per flashare versioni precedenti di OxygenOS.

Come si utilizza il tool EDL

Attivare la modalità EDL su OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro è piuttosto semplice e bisogna:

spegnere il telefono;

tenere premuto i tasti volume su e volume giù mentre si collega il telefono al computer.

La versione MsmDownloadTool per OnePlus 8 potrebbe essere erroneamente riconosciuta dal vostro antivirus come una minaccia, questo perché la compagnia utilizza il sistema VMProtect. La compagnia ha inoltre inserito una finestra di login per utilizzare il tool, ma potete saltare questa fase semplicemente impostando lo user type come “Other“.

Prima di procedere all’utilizzo del tool vi ricordiamo di effettuare un backup dei dati importanti in quanto verrà praticato un wipe totale dello storage interno.

MsmDownloadTool per la versione global di OnePlus 8 Pro

MsmDownloadTool per OnePlus 8

