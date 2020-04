Freschi freschi di presentazione, OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro sono gli smartphone con cui il colosso cinese tenta il colpaccio contro i big del settore, al fine di scalare la classifica dei migliori smartphone del 2020. Mentre in molti si stanno catapultano su Amazon per pre-ordinarli, in queste ore OnePlus ci dà modo di conoscere i case originali per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro.

Online i case originali OnePlus 8 e 8 Pro

Certo, coprire il retro del terminale con diversi case è quasi un peccato se si considerano gli interessanti effetti cromatici offerti da alcune colorazioni, ma stiamo pur sempre parlando di un pannello in vetro che potrebbe non uscirne bene a seguito di una caduta. I case originali di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro sono attualmente tutti etichettati come “in arrivo“, ma almeno abbiamo modo di conoscere alcune delle caratteristiche e i prezzi finali a cui sono proposti.

Case OnePlus 8 per tutti i gusti

OnePlus 8 Sandstone Bumper Case, OnePlus 8 Pro Sandstone Bumper Case e OnePlus 8 Bumper Case trasparente sono le cover più semplici che potete acquistare se state cercando dei prodotti semplici, lineari e con pochi fronzoli. I primi due ricalcano il solito effetto sabbia a cui ormai siamo abituati da anni, mentre il terzo permette di ammirare la colorazione posteriore del telefono grazie alla sua lavorazione trasparente. Tutti e tre sono indicati ad un prezzo di 24,95 dollari, circa 23 euro.

Seguono poi i case OnePlus 8 Bumper Case, OnePlus 8 Nylon Bumper Case e OnePlus 8 Pro Bumper Case ai seguenti prezzi: 39,95 dollari (circa 36 euro), 34,95 dollari (circa 32 euro) e 39,95 dollari (circa 36 euro). Questi modelli offrono un look & feel differente rispetto ai modelli più economici, il che li pone come scelta piuttosto obbligata per gli utenti che cercando un case particolare per il proprio OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro

Quando saranno disponibili i case

Come vi dicevamo qualche riga più su, i case non sono ancora disponibili. Secondo i nostri calcoli crediamo che lo saranno ben presto, magari direttamente il 21 aprile o qualche giorno prima.

