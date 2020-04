A distanza di poche, pochissime, ore dal lancio in streaming, programmato per le 17:00 italiane di domani 14 aprile, MKBHD, nome abbastanza noto sul web, si lascia andare ad un’anticipazione sull’atteso OnePlus 8 Pro. In un tweet, Brownlee mostra l’unità che OnePlus gli ha inviato tessendo le lodi del display.

Dal momento che lo smartphone non è ancora ufficiale, lo youtuber americano ha utilizzato una cover molto particolare per nascondere ogni elemento di OnePlus 8 Pro ad eccezione del display, l’unità AMOLED che come sappiamo potrà vantare un refresh rate di 120 Hz. La novità sta nel fatto che questi, in abbinamento al campionamento tattile a 240 Hz, si possono avere anche con lo schermo settato alla massima risoluzione QHD+.

Here’s my OnePlus 8 Pro 👀 Stay tuned for the full review: https://t.co/mcJj2dJUan pic.twitter.com/HS4d2zeOMP — Marques Brownlee (@MKBHD) April 13, 2020

Lo stesso video mette in luce il fatto che tramite le impostazioni di OnePlus 8 Pro si può decidere di passare ai classici 60 Hz ma non ai 90 Hz, un refresh rate intermedio che avrebbe permesso di calmierare i consumi pur mantenendo una fluidità visiva sopra la media.

Previous Next Fullscreen

Parallelamente è emerso che acquistando un OnePlus 8 o un OnePlus 8 Pro si otterranno in regalo 3 mesi di abbonamento a Google One, servizio che permette di avere uno spazio ragguardevole sui server di Big G. Le immagini che attestano questa possibilità danno modo di vedere buona parte delle fattezze di OnePlus 8 Pro nascoste nel video di MKBHD.

Appuntamento a domani per scoprire insieme tutto su OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro.