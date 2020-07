Sono ben due i volantini Euronics validi in questi giorni, con numerose offerte dedicate alla telefonia. Da oggi, e fino a domenica 19 luglio, è valido il volantino Promo weekend Samsung mentre fino al 29 luglio potete approfittare delle offerte presenti nel volantino Euronics Speciale Telefonia.

Promo Weekend Samsung

È valido solo per questo weekend la promozione dedicata a Samsung, con sei prodotti in offerta. Si parte da Samsung Galaxy S20, che può essere vostro a 699 euro, mentre costa un pochino meno Samsung Galaxy S10 venduto a 579 euro. Per chi cerca un entry level c’è Samsung Galaxy A20s a 169 euro, stesso prezzo del tablet Samsung Galaxy Tab A da 10 pollici.

Completano la promozione le cuffie Samsung Galaxy Buds+ a 129 euro e lo smartwatch Samsung Galaxy Watch a 199 euro. Il tutto fino a domenica 19 luglio, quando scadrà la promozione.

Speciale Telefonia

Dura invece fino al 29 luglio, ed è decisamente più corposo, il volantino Speciale Telefonia con numerose promozioni riservate a tanti brand. Ecco alcune delle proposte che potete trovare sul volantino, le cui pagine sono visibili nella galleria sottostante.

OPPO A5 2020 a 149 euro invece di 179 euro

a 149 euro invece di 179 euro Redmi Note 9S a 199 euro invece di 249 euro

a 199 euro invece di 249 euro OPPO Find X2 Lite a 499 euro

a 499 euro OPPO A52 a 179 euro invece di 199 euro

a 179 euro invece di 199 euro Samsung Galaxy S10 Lite a 529 euro invece di 679 euro

a 529 euro invece di 679 euro Samsung Galaxy A51 a 299 euro invece di 379 euro

a 299 euro invece di 379 euro LG Velvet a 649 euro

a 649 euro Wiko View4 a 149 euro invece di 159 euro

a 149 euro invece di 159 euro Huawei P40 Lite a 249 euro invece di 299 euro

a 249 euro invece di 299 euro Redmi Note 9 Pro a 299 euro

a 299 euro Huawei P40 Pro a 949 euro invece di 1.049 euro