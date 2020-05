Qualche settimana fa vi avevamo parlato di un’iniziativa promozionale di TIM associata all’hashtag #IoRestoACasa, con tanti smartphone e tablet in offerta in negozio, adesso quella promozione si espande sotto lo slogan #iostudioacasa e approda anche sul sito ufficiale dell’operatore.

A questo proposito occorre fare una distinzione: sul sito ufficiale TIM è possibile completare gli acquisti soltanto con il pagamento in un’unica soluzione, mentre invece l’acquisto a rate resta una prerogativa dei punti vendita fisici.

TIM: smartphone e tablet in offerta online

Detto che la promozione #iostudioacasa di TIM dovrebbe essere valida fino al 17 maggio 2020 (a meno di proroghe nei prossimi giorni), la lista degli smartphone Android e dei tablet acquistabili online a prezzo scontato, con pagamento in un’unica soluzione, coincide con quella prevista per i negozi.

Ecco gli smartphone:

Ed ecco, invece, i tablet:

Samsung Galaxy Tab Pro S (Windows 10) a 799,90 euro anziché 899,90 euro;

ASUS NovaGo (Windows 10) a 399,90 euro anziché 499,90 euro;

Samsung Galaxy Tab A 2019 a 249,90 euro anziché 279,90 euro.

Come si evince dall’immagine qui sopra, l’operatore ci tiene anche a ricordare la possibilità di ottenere GB illimitati di traffico dati per un mese tramite TIM Party.

Smartphone a rate nei negozi TIM

Nell’ambito dell’iniziativa promozionale #iostudioacasa, TIM prevede anche la possibilità di acquistare a rate alcuni smartphone presso i punti vendita aderenti.

In forza di ciò, tutti i clienti TIM aventi un’offerta dati attiva sulla propria linea potranno scegliere di acquistare e pagare a rate (e senza anticipo) i seguenti smartphone Android e tablet:

Huawei P Smart Z a rate da 5 euro al mese per 30 mesi;

Oppo Reno 2Z a rate da 7 euro al mese per 30 mesi;

Huawei P30 Lite New Edition e Samsung Galaxy A51 a rate da 8 euro al mese per 30 mesi;

Xiaomi Mi Note 10 a rate da 12 euro al mese per 30 mesi;

Samsung Galaxy S10 Lite a rate da 15 euro al mese per 30 mesi;

Huawei P30 Pro a rate da 17 euro al mese per 30 mesi;

Huawei P40 a rate da 20 euro al mese per 30 mesi;

Huawei P40 Pro e Samsung Galaxy S20 5G a rate da 26 euro al mese per 30 mesi;

Samsung Galaxy Tab A 2019 10.1″ LTE (Android) a 5 euro al mese per 30 mesi;

Asus Nova Go 13,3″ LTE (Windows 10) a 10 euro al mese per 30 mesi;

Samsung Galaxy Tab Pro S 12 LTE (Windows 10) a 20 euro al mese per 30 mesi.

L’iniziativa TIM #iostudioacasa coinvolge anche gli smartphone del listino riservato ai clienti Under 30 di TIM Young, come ad esempio Redmi Note 8T, acquistabile in 30 rate da 3 euro (senza anticipo), Apple iPhone 7 32GB e Apple iPhone 8 64GB rigenerato a 10 euro al mese per 30 mesi (senza anticipo).

È bene ricordare che in tutti i casi è previsto un contributo di attivazione per la nuova rateizzazione pari a 9,99 euro e che l’addebito delle rate mensili può avvenire soltanto su carta di credito dei circuiti abilitati Visa, Mastercard e Amex (niente da fare per le carte prepagate), con contestuale attivazione del servizio gratuito Ricarica Automatica di TIM.

Qualora il cliente decida di recedere in anticipo dal contratto, si vedrà addebitato il corrispettivo contrattualmente previsto congiuntamente alle rate non ancora corrisposte.

