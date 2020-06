CUBOT P40 fa il suo debutto col botto sui mercati internazionali. Il nuovo entry level del produttore cinese è infatti in offerta limitata, solo per questo weekend, su AliExpress con uno conto che sfiora il 50%.

Si tratta di un prezzo davvero niente male per uno smartphone decisamente completo per il prezzo richiesto. Si parte da uno schermo da 6,2 pollici con risoluzione HD+ e un piccolo notch per ospitare la fotocamera frontale da 20 megapixel, in grado di scattare ottimi selfie.

All’interno dello smartphone troviamo un SoC MediaTek Helio A22 con CPU a 1,8 GHz affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, una quantità inusuale in questa fascia di prezzo. Ottima l’autonomia, grazie al processore a basso consumo e alla batteria da 4.200 mAh, che vi garantisce un paio di giorni di utilizzo senza particolari compromessi.

Buono il comparto fotografico, con una quadrupla fotocamera posteriore. Si parte da un sensore Sony IMX486 da 12 megapixel affiancato da un sensore macro da 5 megapixel e due sensori di profondità per ottimizzare i ritratti. Per ottenere buoni risultati è impiegata inoltre l’intelligenza artificiale, che riconosce le scene e permette di ottimizzare i parametri di scatto.

Buona la connettività, che oltre a 4G, WiFi, Bluetooth e GPS comprende anche una porta da 3,5 millimetri per le cuffie, un connettore USB Type-C per la ricarica e la tecnologia NFC per i pagamenti in mobilità. Il sistema operativo è Android 10, con poche personalizzazioni per non appesantire inutilmente il sistema.

Potete acquistare CUBOT P40 un una delle tre colorazioni disponibili, nera, verde e blu, a 81,64 euro con spedizione dalla Cina o a 89,32 euro con spedizione dal magazzino italiano, utilizzando il coupon FORCUBOT valido solo oggi e domani, utilizzando il link sottostante.

Informazione Pubblicitaria