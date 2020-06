KeysWorlds è forse il servizio online più famoso per ottenere licenze dei software e dei giochi più famosi a prezzi scontatissimi. Con i saldi di metà anno gli acquisti sono ancora più convenienti, anche per tenere al sicuro il vostro smartphone Android.

Le offerte di KeysWorlds

Prende il via oggi la nuova vendita promozionale di metà anno, che si protrarrà per una sola settimana, valida su numerosi prodotti presenti su KeysWorlds. Oggetto principale della promozione sono le licenze Microsoft, con sconti che raggiungono il 50% sui già ottimi prezzi di listino.

Grazie a una serie di codici sconto che vi forniremo a seguire, potrete ottenere sconti del 20% sugli antivirus e software di sicurezza, 35% sui prodotti Microsoft e 50% sui bundle del colosso di Redmond. Per approfittare degli sconti vi basterà scegliere i prodotti da acquistare e applicare i coupon prima di procedere al pagamento, per ottenere i migliori prezzi della Rete.

Kaspersky per Android in offerta

Tra i software antivirus e di sicurezza spicca l’offerta dedicata a Kaspersky Internet Security for Android, valida per 1 utente e per 1 anno. Utilizzando il codice sconto che trovate a fine paragrafo potete farlo vostro a 11,19 euro, con un ottimo risparmio rispetto al prezzo di listino.

In questo modo potrete mettere al sicuro il vostro prezioso smartphone dalle minacce della Rete come phishing, malware, trojan, adware e molto altro, diminuendo drasticamente i rischi di infezione.

Sono molte altre le occasioni dedicate anche ai vostri computer, per risparmiare il 20% sul prezzo di listino:

Per ottenere il prezzo indicato è sufficiente inserire il codice sconto Emy20 nel carrello prima di completare il pagamento.

Le altre promozioni KeysWorlds

Ottime anche le promozioni legate ai prodotti Microsoft, che vi permetteranno, ad esempio, di ottenere una licenza completa di Windows 10 Professional oppure Home a meno di 10 euro, o una di Office a meno di 30 euro. E se dovete mettervi in regola, o acquistare, entrambe le licenze, con gli sconti legati ai pacchetti gli sconti saranno ancora superiori. Per ottenere lo sconto del 50% sui bundle Office+Windows il codice da utilizzare Emy50

Questi erano solo alcuni degli esempi, ma visitando la pagina ufficiale, raggiungibile al link a fine articolo, potete trovarne molte altre. Per gli sconti sui pacchetti singoli, che trovate elencati qui sotto, il coupon è Emy35.

Informazione Pubblicitaria