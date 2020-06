Avete solo tre giorni per approfittare della promozione Blackview legata all’evento 618, particolarmente sentito in Cina. IN particolare sono due gli smartphone che vi consigliamo oggi, diversi tra di loro per quanto riguarda il design ma accomunati da un prezzo particolarmente accattivante.

Blackview BV6300 Pro

Pariamo da Blackview BV6300 Pro, il più recente rugged phone targato Blackview, dotato di certificazione IP68 e IP69K, oltre che di quella MIL-STD-810G che ne certifica l’estrema resistenza alle sollecitazioni. Nonostante la natura resistente lo spessore è contenuto (11,6 mm) così come il peso (230 grammi) non molto dissimile da quello dei più recenti smartphone “normali”.

La scheda tecnica non è niente male, soprattutto se guardiamo al cartellino del prezzo: MediaTek Helio P70, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, quadrupla fotocamera posteriore (inclusa una lente ultra grandangolare) e una fotocamera frontale con HDR per selfie di qualità.

Lo schermo da 5,7 pollici permette di contenere le dimensioni e la batteria da 4.380 vi permetterà di arrivare sempre a sera, anche nelle giornate più frenetiche. Potete acquistarlo a 199,99 dollari (solo fino al 21 giugno) visitando questo link.

Blackview A80

Se invece cercate uno smartphone dalle forme più tradizionali, con un design che non passi comunque inosservato, ecco Blackview A80, proposto in tre colorazioni (due delle quali a gradiente), schermo da 6,21 pollici per la massima visibilità, batteria da 4.200 mAh per un’autonomia davvero impressionante e una qualità audio inaspettata.

E al suo interno troverete Android 10 Go, per prestazioni sorprendenti per l’hardware a disposizione. Fino al 21 giugno potete portarlo a casa spendendo solamente 59,99 dollari, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo di listino. Imperdibile.

Informazione Pubblicitaria