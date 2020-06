Prende il via oggi il grande evento promozionale Blackview 618, che permette di risparmiare fino al 55% sull’acquisto degli smartphone Blackview, da sempre specializzato in rugged phone.

Le stelle dell’evento sono Blackview BV6300 Pro e Blackview A80, entrambi presentati nelle scorse settimane e fortemente scontati sullo store ufficiale su AliExpress. Se cercate un rugged phone, in grado di resistere a cadute e immersioni forzate, BV6300 Pro con le sue certificazioni IP68 e IP69K e quella MIL-STD-810G, garantisce la sopravvivenza a qualsiasi maltrattamento.

Niente male la dotazione tecnica con Helio P70, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, batteria da 4.380 mAh e quadrupla fotocamera posteriore. ottimo anche il prezzo, parti a 199,99 dollari con uno sconto del 31% rispetto al prezzo di listino.

Se invece cercate qualcosa di meno appariscente ecco Blackview A80, con la quadrupla fotocamera posteriore, schermo da 6,21 pollici, batteria da 4.200 mAh al prezzo di appena 59,99 dollari, scontato del 40% rispetto al già ottimo prezzo di listino di 99,99 dollari.

Curato il design e molto gradevoli le tre colorazioni, in gradi di dare un tocco di personalità in più rispetto ai modelli tradizionali.

Tra gli altri modelli in promozione troviamo il top di gamma Blackview BV9900 Pro, con fotocamera termica, in offerta a 417,99 dollari, Blackview BV9900 con quadrupla fotocamera (principale da 48 megapixel) a 339,99 dollari, Blackview BV9800 Pro a 384,99 dollari (con batteria da 6.580 mAh, fotocamera termica e sensore da 48 megapixel) e Blackview BV9700 Pro, con monitor del battito cardiaco e della qualità dell’aria, proposto a 237,99 dollari.

Previous Next Fullscreen

Potete scoprire tutti i prodotti in promozione visitando la pagina speciale dell’evento, raggiungibile a questo indirizzo. Avete tempo solo fino al 21 giugno per approfittare di queste fantastiche occasioni, non lasciatevi scappare l’opportunità di avere i migliori rugged phone a prezzi scontatissimi.

Informazione Pubblicitaria