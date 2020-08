Samsung Galaxy S20 è in super offerta presso due delle più popolari catene di elettronica in Italia: stiamo parlando di Unieuro e di MediaWorld, che propongono lo smartphone top di gamma in promozione sui rispettivi shop online.

Samsung Galaxy S20 in super offerta da Unieuro e MediaWorld

Mancano poche ore alla presentazione di Samsung Galaxy Note 20 e del pieghevole Galaxy Z Fold 2, ma se avete bisogno di un nuovo smartphone in questo momento e, soprattutto, non avete intenzione di sborsare più di 1000 euro, potreste considerare di rimanere nel mondo Samsung attraverso le offerte Unieuro e MediaWorld.

Le due catene propongono infatti Samsung Galaxy S20 a meno di 600 euro, più precisamente a 595 euro (Unieuro) e 597,35 euro (MediaWorld): nel primo caso abbiamo la spedizione gratuita e la sola colorazione Cosmic Gray, nel secondo l’eventuale ritiro in negozio gratuito (spedizione standard 4,99 euro) e le colorazioni Cloud Blue e Cosmic Gray, con possibilità di pagamento rateale a tasso zero.

Si tratta di due dei prezzi migliori disponibili attualmente per Samsung Galaxy S20, il top di gamma del produttore sud-coreano presentato a inizio 2020 e in vendita dal 13 marzo. Se siete interessati vi consigliamo di non tentennare troppo e di seguire uno dei link qui di seguito. Per altre offerte come questa potete continuare a seguirci anche sul nostro canale Telegram.

