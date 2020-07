Sono passate solo poche ore dalla presentazione di OnePlus Nord, il primo medio gamma dai tempi di OnePlus X, con il quale la compagnia cinese torna sulla propria filosofia “Never Settle” e già è possibile approfittare di un’ottima occasione di risparmio.

A lanciare la promozione è Amazon, il famoso store online che offre entrambe le colorazioni di OnePlus Nord, Onyx Grey e Blue Marble, nella variante con 128 GB di memoria interna, proposta a 399,00 euro, e con 256 GB di memoria interna, in vendita a 499, euro. In tutti i casi si tratta di preordine, visto che lo smartphone sarà commercializzato a partire dal 4 agosto.

Per gli utenti che hanno già deciso di acquistarlo e che hanno sottoscritto il servizio Amazon Prime, è possibile ottenere un importante risparmio sul prezzo di acquisto. Inserendo una qualsiasi delle colorazioni o delle varianti nel carrello, verrà applicato immediatamente uno sconto di 30 euro.

In questo modo spenderete 369,00 euro per la versione da 128 GB e 469 euro per la versione da 256 GB, prezzi davvero niente male se si considera la scheda tecnica. Se avete ancora qualche dubbio in merito a OnePlus Nord vi consigliamo di guardare il nostro video con le prime impressioni, con le quali potrete scoprire le funzioni più interessanti dello smartphone.

A seguire il link per acquistare lo smartphone su Amazon con 30 euro di sconto.