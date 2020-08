Se siete alla ricerca dell’occasione giusta per comprare uno smartphone o altri prodotti Samsung, Unieuro potrebbe avere la promozione che fa al caso vostro: fino al 16 agosto, infatti, la popolare catena di elettronica propone tanti prodotti del colosso coreano a prezzo scontato.

Dagli smartphone agli smartwatch, dalle smartband alle cuffie, dagli accessori ai tablet, dai notebook alle custodie ufficiali, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

I prodotti Samsung in promozione sul sito di Unieuro

Questa è soltanto una selezione di alcuni tra i prodotti Samsung più interessanti che potete acquistare con le offerte Unieuro in questi giorni:

Per l’elenco completo dei prodotti in promozione vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito di Unieuro, ricordandovi ancora una volta che c’è tempo per usufruirne fino al 16 agosto: