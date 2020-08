Continua la discesa di prezzo dei Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra, disponibili da qualche giorno in preordine su Amazon. Un ulteriore calo rispetto a quello di qualche giorno fa che corrispondeva a 50 Euro in meno rispetto al listino ufficiale.

Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra in offerta su Amazon

I due nuovi phablet sono da poche ore disponibili in pre-ordine con uno sconto ulteriore di 30 Euro rispetto all’offerta precedente. Di conseguenza è possibile portarsi a casa Samsung Galaxy Note 20 4G a 899 Euro invece di 979 Euro e Samsung Galaxy Note 20 Ultra a 1249 Euro invece di 1329 Euro.

Va ricordato inoltre che per i prodotti in pre-ordine Amazon applica la prenotazione al prezzo minimo garantito: questo significa che se nelle prossime settimane il prezzo di Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra dovesse calare, dovrete sborsare la cifra più bassa raggiunta durante il periodo di prenotazione. Se volete acquistare i due nuovi smartphone o dare solo un’occhiata alle pagine Amazon potete seguire i link qui sotto:

Non dimenticate i regali con il pre-ordine dei Note 20

I clienti che pre-ordineranno entro il 20 agosto un Samsung Galaxy Note 20 otterranno in omaggio le cuffie Samsung Galaxy Buds+ oppure il Gaming Pack composto da: 3 mesi di iscrizione Xbox Game Pass, il controller MOGA XP5-X Plus e il caricabatterie wireless EP-N5105; chi preordinerà invece Samsung Galaxy Note 20 Ultra avrà in regalo le cuffie Samsung Galaxy Buds Live oppure il Gaming Pack composto da: 3 mesi di iscrizione Xbox Game Pass, il controller MOGA XP5-X Plus e il caricabatterie wireless EP-N5200.

Per ottenere i regali basta prenotare entro il 20 agosto in uno dei punti vendita aderenti (inclusi Amazon e Unieuro online), completare l’acquisto dal 21 agosto al 21 settembre e registrare il prodotto dal 21 agosto al 10 ottobre caricando la prova di prenotazione e di acquisto sul sito www.samsung.it/promozioni. A questo indirizzo trovate il regolamento completo.