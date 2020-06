State cercando un nuovo smartphone e il vostro budget è limitato a 200 euro? Niente paura, con una cifra simile, e anche qualcosa meno, potete comunque portarvi a casa ottime soluzioni, medio gamma completi e più che sufficienti per la maggior parte delle operazioni.

Abbiamo quindi selezionato i migliori smartphone Android che rientrano nella fascia fino ai 200 euro in promozione tra gli Imperdibili di eBay. Ottimi prezzi, prestazioni all’altezza e spese di spedizione gratuite. Ecco il risultato della nostra selezione.

Migliori smartphone sotto i 200 euro su eBay

Huawei P30 Lite è il medio gamma dello scorso anno, ancora attuale grazie alla presenza dei servizi Google. Grande ma non troppo, con una buona scheda tecnica, un comparto fotografico di tutto rispetto e un ottimo prezzo. Lo trovate su eBay a 199,99 euro.

Redmi Note 9S è un medio gamma recente, con foro nel display, quadrupla fotocamera e prestazioni di tutto rispetto. Perfetto per chi cerca uno smartphone dalle grandi dimensioni senza dover spendere una follia. È in vendita su eBay a 199,99 euro nella versione 6-64 GB.

HONOR 9X è la soluzione più recente del brand cinese, con fotocamera frontale a scomparsa per lasciare tutto il frontale allo schermo. Molto buona la batteria, adeguata la fotocamera posteriore. Potete acquistarlo su eBay a 199,99 euro.

Samsung Galaxy M20 è decisamente indicato se volete prestazioni di buon livello abbinate a una grande autonomia. Dispone infatti di una batteria da 5.000 mAh e ha uno schermo decisamente ampio, 6,3 pollici per guardare video senza limiti. Lo trovate su eBay a 189,99 euro.

Realme 5 è un altro classico, che a un prezzo contenuto soddisfa la voglia di schermi grandi (6,5 pollici) con prestazioni di tutto rispetto. Leggermente sottotono solo il comparto fotografico. Costa 184,99 euro su eBay.

Realme 6i è stato il primo a utilizzare un MediaTek Helio G80, che sorprende per la sua potenza. Ottime le prestazioni in ogni comparto, e lo schermo da 6,5 pollici piacerà a chi ama schermi molto grandi. È disponibile su eBay a 179,99 euro.

HONOR View 10 Lite non è il più recente del brand cinese, e lo si vede dal notch pronunciato. È comunque molto dotato dal punto di vista della scheda tecnica e si lascia ancora apprezzare. Potete farlo vostro spendendo 179 euro su eBay.

OPPO A9 (2020) è regolarmente nelle nostre classifiche dei migliori smartphone, per la sua scheda tecnica molto valida. Peccato solo per lo schermo HD, ma alla prova dei fatti non si nota troppo la differenza con alcuni pannelli più economici. Lo trovate su eBay a 169,99 euro.

HONOR 20 Lite propone un notch più compatto rispetto al modello View 10 Lite e uno schermo da 6,2 pollici, un compromesso che per molti potrebbe essere accettabile. Design tradizionale ma prestazioni solide. È disponibile su eBay a 164,99 euro.

OPPO 5 (2020) propone qualche rinuncia (solo 3Gb di RAM) ma offre NFC, schermo da 6,5 pollici e una buona potenza, senza dover spendere cifre esagerate. Potete acquistarlo su eBay a 160,99 euro.

Huawei P Smart Z offre a un prezzo molto competitivo l’esperienza d’uso di uno smartphone con display frontale privo di fori o interruzioni, grazie alla fotocamera popup. Lo trovate su eBay a 159,99 euro, davvero un affare.

Redmi Note 8 non è il più recente dei modelli Redmi ma è ancora molto apprezzato per le dimensioni accettabili dello schermo, per l’ottima batteria e per un generale equilibrio della scheda tecnica. Lo acquistate su eBay a 158,99 euro.

Huawei P Smart 2019 è uno dei più apprezzati in questa fascia di prezzo. Scheda tecnica equilibrata, servizi Google, schermo non troppo esagerato e un prezzo davvero appetitoso. È disponibile su eBay a 139,99 euro.

Redmi 8 è la soluzione perfetta per chi vuole uno smartphone economico ma con una buona dotazione di memoria. Questa versione dispone di 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna e lo potete acquistare a 134,99 euro.

Samsung Galaxy A20e è ideale per chi cerca qualcosa di compatto (schermo da 5,8 pollici) e non ha particolari esigenze. 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna sono il suo limite maggiore. Costa 134,00 euro su eBay.

Questa era dunque la nostra selezione, ma se visitate questa pagina trovate numerose altre offerte, anche più costose se state rivalutando il vostro limite di spesa.

