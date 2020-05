La girandola di offerte sugli store online non sembra volersi arrestare e oggi è in arrivo un’altra carrellata di sconti su che riguardano il panorama Android. Sono ben cinque gli smartphone il cui street price è continuato a calare in questi ultimi giorni oppure si è andato stabilizzando: HONOR 20, Huawei Mate 20, Samsung Galaxy A71, Galaxy S20 e infine Galaxy Note 10+.

Migliori offerte su smartphone Android

L’offerta più interessante di oggi ha come protagonista Huawei Mate 20, al momento disponibile su Mobzilla a 294 euro, sceso quindi ormai sotto la fatidica soglia dei 300 euro. Vero che si tratta di un dispositivo che è stato presentato più di un anno fa, ma rappresenta ancora oggi – NdR, vi ricordiamo che il prezzo di listino è di 799 euro! – una scelta più che valida: è un prodotto bello, completo e capace di dare filo da torcere anche a smartphone più recenti, come l’altro top di famiglia, Huawei P30.

Sembrano tuttavia essersi stabilizzati i prezzi online di Samsung Galaxy Note 10+ e Samsung Galaxy S20, tra i protagonisti indiscussi del panorama Android, che ora sono proposti online rispettivamente a 735 euro e a 676 euro. Non male sono anche le offerte che stanno riguardando HONOR 20 e Samsung Galaxy A71, due valide alternative, e per motivi differenti, nella fascia sotto i 350 euro.

